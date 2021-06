Déguster ses fruits de saison préférés pendant toute l’année… Qui n’en rêve pas ? Grâce à la déshydratation alimentaire, cela est désormais possible ! Cette technique de cuisson oubliée dans le temps à un certain moment est de nouveau d’actualité et se réalise dans la cuisine de tous les ménages comme dans celle des grands chefs étoilés. Découvrez les bienfaits des fruits séchés, ainsi que quelques recettes gourmandes dont vous ne pourrez plus vous passer !

Fruits secs et fruits déshydratés… quelle différence ?

Si certains profitent déjà des avantages et vertus des fruits séchés (ou fruits déshydratés), d’autres n’en connaissent pas encore les mérites.

Contrairement aux fruits secs, les fruits déshydratés sont frais, pulpeux et charnus et ce, même après leur cuisson au déshydrateur alimentaire.

En effet, après déshydratation, les fruits sont toujours aussi goûteux et consistants : ils conservent leurs fibres et les compléments alimentaires qu’ils contenaient déjà avant qu’ils ne soient traités.

Les fruits séchés grâce à un déshydrateur alimentaire sont donc sains et toniques, dans la mesure où ils agissent pour le renforcement des os et apportent l’énergie dont le corps a besoin.

Voici les déshydrateurs que nous vous conseillons pour une déshydratation optimale de vos aliments si vous ne disposez pas encore de cet électroménager chez vous,

Choisir des fruits à déshydrater

Il va sans dire qu’avec la cuisine déshydratée, de nombreuses recettes délicieuses s’offrent à vous. Vous pouvez choisir de conserver vos fruits séchés et de les déguster en guise de casse-croûtes plus tard ou de les utiliser comme accompagnements dans vos plats.

Pour choisir vos fruits, veillez toujours à ce qu’ils soient frais et consistants. Ce faisant, vous pourrez les mettre directement au déshydrateur et les laisser sécher pour ensuite les conserver.

Voici quelques conseils pour trouver les meilleurs fruits ou légumes à déshydrater :

Evitez à tout prix qu’ils ne soient trop mûrs, pour les empêcher de pourrir en un rien de temps.

Habituellement, les gastronomes se penchent davantage vers les fruits de saison tels que les pommes, les poires, les dattes, les avocats et les mangues.

Une fois déshydratés, ces derniers peuvent servir d’amuses-bouche et de chips pour le goûter. Vous pouvez aussi bien les réhydrater en revisitant vos recettes favorites.

Recettes de fruits déshydratés

Si beaucoup investissent dans un déshydrateur alimentaire, c’est parce que cet appareil est à la fois rentable et qu’il permet de découvrir de nouvelles recettes. Finis les soucis de conservation de vos fruits ; grâce à ce robot, vous pourrez profiter de fruits d’une manière innovante et en jouir à chaque petit creux.

Fraises, ananas, mangues, figues, cerises, bananes… Tous ces fruits se déshydratent et peuvent être utilisés pour donner davantage de goût à vos préparations. Voici quelques recettes à base de fruits séchés dont petits et grands raffoleront sans aucun doute :

Bananes et pommes séchées au chocolat

Pour la réalisation de cette recette, vous aurez besoin de bananes et de pommes mûres et épluchées que vous trancherez ensuite en fines lamelles et que vous mettrez au déshydrateur.

Une fois le processus d’assèchement complété, passez à la préparation de la sauce au chocolat. Pour ce faire, faites simplement fondre du chocolat pâtissier et plongez-y vos fruits puis laissez les refroidir au réfrigérateur.

Vous pourrez ensuite les servir, ou les conserver dans des bocaux ou les mettre sous-vide si vous souhaitez les déguster plus tard.

Notre conseil : pour un aspect visuel réussi, ne plantez que la moitié de chaque fruit dans la sauce chocolat.

Muesli et fruits séchés

Régalez-vous de vos fruits préférés en les dégustant au petit-déjeuner ! Sélectionnez tous les fruits qui vous plaisent, coupez-les en dés et en petits morceaux et faites-les sécher.

Vous pourrez ensuite les garder dans des bocaux et en prendre tous les matins y ajoutant vos céréales pour obtenir un mélange fruité et plus appétissant. Les fruits déshydratés accompagnent également très bien du porridge !

Riz au lait et ananas

Voici un mélange de sucré et d'acidulté qui réveillera certainement vos papilles et qui sera succulent en guise de dessert.

Dans un premier temps, tranchez esthetiquement votre ananas en feuillets, puis mettez les au déshydrateur pour les faire sécher.

Attaquez-vous ensuite à la préparation d'un riz au lait. Ceci fait, dressez le tout dans de petites verrines puis disposez votre lames d’ananas sur la préparation.

Biscottis aux cerises séchées et aux pistaches

Ces délices seront parfaits sur des plateaux lors d’un cocktail.

Séchez vos morceaux de cerises au déshydrateur et concassez vos pistaches. Préparez ensuite une pâte à pain sucrée et garnissez-là de ces ingrédients avant de la faire cuire au four.

Pour finir le dressage, tranchez votre pain de sorte à les présenter comme des tartines et déposez-les dans vos plateaux.

Trucs et astuces pour déshydrater les fruits comme il faut

Pour réaliser d’agréables et savoureuses recettes avec vos fruits, autant faire les choses dans les règles et surtout quand il s’agit des préparations. Une fois que vous avez choisi vos ingrédients, passez à la préparation puis au séchage en veillant à ce que chaque étape soit faites correctement.

Préparez vos fruits convenablement

Achetez des fruits bien mûrs et munissez-vous de bons ustensiles. Les aliments déshydratés ne se dégustent pas uniquement dans la bouches mais aussi avec les yeux !

Vous le saurez certainement bien, en cuisine, le dressage est une point primordial car c’est le premier message que votre plat transmettra à ses goûteurs. Utilisez donc un couteau tranchant et veillez à ce que la découpe soit régulière et harmonieuse pour obtenir un côté esthétique exquis.

Quelques détails importants pour une déshydratation réussie

Pour que la cuisson soit optimale, quelques points s’imposent lors de la déshydratation :

D’une part, superposez vos fruits légèrement sur les plateaux . Rassurez-vous, il n’y a pas de risque qu’ils s’écrasent mais au contraire, vous gagnerez plus de place pour les déshydrater tous en même temps et obtenir un séchage identique et homogène.

. Rassurez-vous, il n’y a pas de risque qu’ils s’écrasent mais au contraire, vous gagnerez plus de place pour les déshydrater tous en même temps et obtenir un séchage identique et homogène. D’autre part, disposez vos fruits sur le côté bombé pour qu’ils ne se frottent pas directement aux plateaux et qu’ils ne s’y collent une fois la préparation terminée.

Une fois vos aliments déshydratés, conservez-les correctement. Pour en savoir davantage sur la déshydratation comme techniquer de conservation, cliquez-ici.